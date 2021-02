Borgo San Lorenzo attiva il canale Whatsapp per ricevere info utili

Il Comune di Borgo San Lorenzo ha predisposto un nuovo canale di comunicazione con i cittadini. Attivato il servizio WhatsApp al numero 338 4707755, un modo diretto, semplice e gratuito per ricevere le informazioni dal Comune sul proprio cellulare.

Un servizio che fornirà notizie di pubblica utilità, scadenze comunali, eventi, iniziative, comunicazioni di emergenza.

"Con l'attivazione di questo nuovo canale di informazione - afferma l'Assessore alla Partecipazione Alessandro Galeotti - vogliamo essere ancora più vicini ai cittadini. Fornire nuovi strumenti per portare, a chi lo desidera, le notizie che riguardano il nostro Comune. Eventi, scadenze, ma anche pubblica utilità o comunicazioni di emergenza. Abbiamo aperto e riattivato strumenti di comunicazione importanti come il giornalino, le trasmissioni radio, le dirette sui social, le trasmissioni televisive; questo è un ulteriore passo per rendere sempre più fruibili le informazioni comunali".

Per usufruire del servizio sarà sufficiente seguire semplici passi:

1. salvare il numero telefonico 338 4707755 nella propria rubrica

2. inviare al numero, tramite WhatsApp, un messaggio con scritto “Iscrizione”

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, un gruppo WhatsApp in cui però nessun utente può vedere gli altri contatti. Sarà possibile cancellarsi inviando un messaggio con scritto “Cancellazione”. Il servizio è in sola uscita, il canale WhatsApp sarà infatti utilizzato esclusivamente dal Comune verso i cittadini.