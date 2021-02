Buoni spesa Cerreto Guidi, riaperte le domande

Il Comune di Cerreto Guidi informa che riaprono i termini per presentare le domande per i buoni spesa, con l’obiettivo di assegnare alle famiglie un ulteriore sostegno economico, utilizzando le risorse non ancora esaurite relative al precedente avviso pubblico. A tal fine, nella giornata odierna verrà pubblicato sul sito internet comunale il modulo online ed il disciplinare con le condizioni per poter presentare la domanda relativa ai buoni spesa. L’avviso sarà pubblicato dal 19 febbraio al 05 marzo 2021, data di scadenza della presentazione delle domande (non vale la data di spedizione, in caso di invio postale, se la domanda non perviene al Protocollo dell’Ente entro il suddetto termine di scadenza).

La domanda potrà essere presentata inviando una mail a buonospesa@comune.cerreto-guidi.fi.it, oppure una PEC a: comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it. Per informazioni e chiarimenti, contattare il numero 0571906236.

Con i buoni spesa è possibile acquistare generi di “prima necessità”, come generi alimentari, farmaci non erogati a titolo gratuito dal Servizio Sanitario Nazionale, prodotti per l’igiene personale e della casa.

Le risorse verranno distribuite ai nuclei familiari che si trovino ancora oggi, a causa del perdurare dell’emergenza da Covid 19, in una condizione di difficoltà economica tale da non consentire un adeguato approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità.

Si precisa che coloro che abbiano già beneficiato dei buoni spesa messi a disposizione col bando di Dicembre potranno, se la situazione economica del nucleo familiare non è di fatto mutata, presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il permanere delle condizioni che hanno dato il diritto a percepire i buoni spesa nel mese di Dicembre, al fine di richiedere l’erogazione di una somma fino al massimo dell’importo ricevuto nella precedente occasione.

Per coloro che, avendo già avuto diritto ai buoni spesa messi a disposizione a Dicembre, ma la cui situazione economica risulta mutata, e per quanti, invece, non hanno avuto diritto o richiesto i buoni spesa comunali nell’anno 2020, è necessario presentare una nuova domanda di ammissione al beneficio, che sarà valutata dalla Commissione della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa