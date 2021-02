Consiglio comunale Vinci, 7 punti all'ordine del giorno

Il sindaco Giuseppe Torchia ha convocato il Consiglio comunale di Vinci per martedì 23 febbraio alle ore 19.00. La seduta dell’Assise cittadina si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune. L’ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni del sindaco;

2. Approvazione verbali sedute precedenti - Sedute del 27 novembre 2020 e 18 dicembre 2020;

3. Gruppo Scipioni per Vinci - cons. Paola Morini - Interrogazione ad oggetto: barriera protettiva sul ponte De Gasperi Empoli-Sovigliana;

4. Sentenza Commissione tributaria regionale n . 782/2020 - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del d.lgs. 267/2000;

5. 10° variante di tipo semplificato al Regolamento urbanistico in conformità al Piano strutturale ai sensi degli artt. 30 e 231 della l.r.65/2014 e s.m.i., proposta da apice s.r.l. per un immobile posto in via Limitese - Controdeduzioni ai contributi pervenuti ed approvazione;

6. Aapprovazione schema di convenzione per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale 2021-2025;

7. Disciplina del diritto reale d'uso concesso ad Asev sull'immobile denominato Irsoo disposto con delibera n. 61 del 27.11.2020 e approvazione schema di convenzione fra Asev e Comune di Vinci volto a consentire la possibilità di concedere a terzi il godimento dell'immobile.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa