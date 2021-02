Case popolari in zona Carraia, FdI-Centrodestra per Empoli: "Più attenzione alle famiglie"

Le case popolari da realizzare in zona Carraia sono state oggetto di discussione nel Consiglio Comunale del 15 febbraio 2021. Con un'interrogazione orale di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli è stata fatta chiarezza su tempistiche e bando di assegnazione.

"Con forza il nostro gruppo consiliare ha sostenuto la necessità di attivare l'ecobonus per questo immobile, come per altri, al fine di rispondere al sempre più bisogno di alloggi popolari ERP in buone condizioni; pertanto il rispetto delle tempistiche per l'avvio dei lavori entro giugno 2022 sarà centrale per questo passaggio. - affermano il Capogruppo Andrea Poggianti, la Vice Simona Di Rosa ed il Consigliere Federico Pavese.

La nostra speranza è che siano mantenute le promesse per non perdere questa opportunità fiscale, ma anche perché gli 11 immobili siano destinati veramente ad anziani e persone sole.

Sul concetto di "persona sola" per il bando di assegnazione speciale il nostro gruppo ha declinato questa platea di destinatari suggerendo che siano coinvolti innanzitutto genitori separati con basso reddito, giovani coppie e studenti fuori sede, in quanto la domanda e l'offerta del mercato immobiliare non garantisce a tutte le fasce di reddito una sicurezza abitativa per costruire un futuro o una nuova famiglia.

La nostra attenzione sarà costante affinché il nuovo appalto non peggiori la qualità abitativa della frazione di Carraia, ma anzi vada a migliorarla ed arricchirla."

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli