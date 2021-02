Nuova fiction con Vanessa Incontrada a Arezzo

Nuove riprese per le fiction in Toscana. Dopo L'Amica Geniale a Firenze, ecco un nuovo set, stavolta di Mediaset e a Arezzo. La nuova serie avrà Vanessa Incontrada come protagonista ed è vista come una grande opportunità di rilancio per Arezzo.

Dalla metà di maggio il set si trasferirà nella città toscana con una produzione di oltre sessanta persone di troupe. Rimarranno nelle strutture ricettive di Arezzo per otto settimane. Le riprese saranno realizzate grazie al sostegno del Comune di Arezzo e della Fondazione Arezzo Intour con la collaborazione di Toscana Film Commission.

Fiction significa anche offerte di lavoro. La produzione Banijay Studios Italy cerca nei vari reparti di produzione persone per le maestranze: scenografia, trucco e parrucco, costumi. Per proporre la propria candidatura basta inviare il curriculum a produzionefosca@gmail.com. Nei prossimi giorni saranno annunciati anche i casting per partecipare come attori o attrici.