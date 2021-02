Florovivaismo, la vicepresidente Saccardi in visita nell’area pesciatina-pistoiese 

E’ stata una giornata di visite e incontri per la vicepresidente e assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi, a contatto diretto con importanti realtà produttive del florovivaismo dell’area pistoiese-pesciatina.

“Sono venuta a confermare – ha detto Saccardi – l’attenzione costante della Regione per un settore produttivo che ha un valore strategico per questo territorio. Ma non c’è soltanto questo aspetto, pur fondamentale: il florovivaismo è un pezzo della stessa identità produttiva toscana, anche a livello internazionale”.

Saccardi, che era accompagnata dai consiglieri regionali Federica Fratoni e Marco Niccolai, ha visitato prima la cooperativa Flora Toscana, poi l’azienda Mati 1909, infine la Vannucci Piante.

Flora Toscana riunisce novanta produttori ed opera nel settore delle piante in vaso e dei fiori recisi, con una significativa presenza sul mercato nazionale ed anche estero. “Ho visto una realtà di grande dinamismo – ha sottolineato la vicepresidente durante la visita – e sono convinta che con la programmazione 2021-22 dei fondi del Piano di sviluppo rurale, potrà arrivare ulteriore slancio al Piano integrato di distretto”.

Successivamente l’assessora ha visitato il vivaio Mati 1909, che fa parte di Confcooperative. “Mati – ha detto Saccardi - riesce a fondere l’alta qualità della produzione con l’attenzione al sociale. La visita è stata anche l’occasione per parlare delle esperienze di agricoltura collegate alla cura delle persone più fragile ed all’integrazione sociale”.

Ultima tappa del tour è stata la Vannucci Piante di Vannino Vannucci, una delle più grandi aziende di vivaismo in Europa. “La Vannucci rappresenta un punto di riferimento nazionale per il settore – ha concluso l’assessore – un’eccellenza della quale la Toscana è da sempre fiera”.

Fonte: Regione Toscana