Furti ai danni di pazienti in ospedale, interdetta dalla professione Operatrice Socio Sanitaria

Durante il trasferimento nei reparti ospedalieri rubava ai pazienti i loro effetti personali tra cui denaro e oggetti preziosi. Per questo i carabinieri della compagnia di Piombino hanno notificato oggi, nei confronti di un'operatrice socio sanitaria, la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione. La misura è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno nei confronti della donna che da alcuni anni, svolgeva la professione alle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Asl Toscana nord ovest.

La misura cautelare disposta dal GIP scaturisce dalle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno. La vicenda è iniziata dalla segnalazione al 112, ricevuta dalla Struttura Sanitaria del Presidio Ospedaliero 'Villamarina' di Piombino. Nella telefonata è emerso come poco prima fosse avvenuto il furto di una collanina d'oro, ai danni di un anziano paziente nel corso del trasferimento dal pronto soccorso al reparto di medicina generale. Ulteriori accertamenti dei carabinieri hanno evidenziato come la donna fosse verosimilmente coinvolta in altri due episodi dei giorni precedenti, avvenuti con la stessa modalità. Dal portafogli di un'anziana sarebbero scomparsi 150 euro mentre veniva trasferita dal pronto soccorso al reparto di cardiologia, stesso copione per un'altra paziente anziana, derubata di 150 euro contenuti in una borsa nel corso del trasferimento al reparto di oculistica.

I militari giunti all'ospedale Villamarina hanno proseguito le indagini fermando, a fine turno lavorativo, l'operatrice sanitaria. Sottoposta a perquisizione, la collanina asportata all'anziano dal valore di circa 300 euro, è stata rinvenuta dai militari nell'armadietto spogliatoio dell'operatrice sanitaria. L'oggetto è stato recuperato e restituito al paziente.

L'interdizione dalla professione è stata disposta per 12 mesi, con imposizione del divieto temporaneo di esercitare la professione di operatrice socio sanitaria.