Giunta regionale 'allargata', Lega: "La Toscana soffre, la maggioranza divisa si concentra sulle poltrone"

“L'impennata dei contagi, la vaccinazione a rilento, i ritardi nella gestione dello screening, la ribellione delle categorie commerciali all'inefficacia delle misure anti crisi: i cittadini toscani soffrono e chiedono di essere governati con serietà e competenza, per contrastare questa terribile emergenza sanitaria, economica e sociale. La maggioranza regionale, però, è talmente impegnata a discutere di poltrone e a dividersi, da non riuscire a dare risposte concrete a nessuno, mentre si concentra su l'unico problema ritenuto decisivo per le sorti della Toscana: trovare un posto al sole a Bugliani e Anselmi. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da indignarsi.” Così la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi sulla spaccatura in seno alla maggioranza regionale, circa il tema della giunta allargata.

Fonte: Gruppo Lega