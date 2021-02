Il Comune di Lastra a Signa premiato da Anci Toscana per la formazione dei propri dipendenti

Il Comune di Lastra a Signa è stato premiato da Anci Toscana come 3° comune nella nostra Regione, fra quelli tra i 15.000 e i 30.000 abitanti, che ha investito di più in formazione dei propri dipendenti nel periodo 2019/2020.

Un riconoscimento importante che premia la volontà dell’amministrazione comunale di avere dipendenti preparati ed efficienti nei confronti della propria comunità, soprattutto in questo particolare momento storico.

Da parte dell’amministrazione comunale un grazie ad Anci Toscana e alla Scuola dei Comuni per aver supportato l’ente nella preziosa attività di formazione.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa