La piccola Bianca nasce in casa a Vaiano, il benvenuto del sindaco e della giunta

Un affettuoso abbraccio virtuale e un augurio di benvenuto per la piccola Bianca, nata questa mattina nella sua casa della Tignamica, arriva anche dal sindaco Primo Bosi e dalla giunta comunale. “Non capita spesso che i piccoli cittadini di Vaiano e della Vallata in generale nascano nel comune di residenza visto che l’ospedale è a Prato, Bianca è stata determinata e ha deciso di venire alla luce in casa - commenta Bosi –vogliamo condividere con la sua famiglia questo momento di grande gioia ed esprimiamo gratitudine al medico e all’intera squadra della Misericordia di Vaiano che ha contribuito alla sua nascita. Alla piccola riserveremo senz’altro un regalo speciale, magari un originale documento di identità dove risulti ben in evidenza il luogo di nascita oltre a quello di residenza”.

Fonte: Comune di Vaiano