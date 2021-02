Lavori in zona Grotta delle Fate a Livorno: riapre via della Fontanella

Sarà riaperto alla circolazione nella giornata di domani, sabato 20 febbraio, nei tempi stabiliti, l’accesso a via della Fontanella rimasto chiuso per una ventina di giorni per consentire la realizzazione di alcuni interventi specifici nell’ambito delle opere del post-alluvione per la deviazione del Fosso Forcone e la mitigazione del rischio idraulico lungo il corso del Rio Ardenza.

Con la riapertura di questo tratto stradale viene ripristinata la viabilità alternativa che è in vigore dal settembre 2019. In particolare, viene ripristinato il percorso più breve per accedere alla “bretella” sul Rio Ardenza, realizzata per evitare che il centro commerciale di Grotta delle Fate rimanesse isolato durante la realizzazione dei lavori.

L’Amministrazione comunale ringrazia il Genio civile della Toscana per la puntualità con cui, anche in questa occasione, sono stati portati a termine gli interventi programmati.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa