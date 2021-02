Lo youtuber St3pny condannato a 8 mesi per evasione fiscale

Stefano Lepri, noto sul web col nickname di St3pny, è stato condannato per evasione fiscale a 8 mesi di reclusione. Per la star di Youtube il pm aveva chiesto 1 anno e 4 mesi, mentre la difesa ne aveva chiesto l'assoluzione alla luce del fatto che il 25enne nei mesi scorsi aveva versato al Fisco quanto dovuto. Si tratterebbe del primo caso di youtuber a processo per questo tipo di accusa.

In base alle indagini della guardia di finanza, nel 2017 avrebbe evaso Iva per circa 76mila euro, omettendo di presentare dichiarazione a fini Iva per redditi pari a 344mila euro. Per l'accusa St3pny avrebbe stipulato con le agenzie pubblicitarie contratti per la pubblicazione di banner sui propri video usando la cosiddetta cessione del diritto di autore che non prevede versamento di Iva.