Salta la raccolta differenziata a Santa Maria a Monte, l'opposizione chiede conto all'amministrazione

Da qualche tempo si stanno verificando dei disservizi nella raccolta porta a porta dei rifiuti. Oggi, ad esempio, in alcune zone di Montecalvoli Basso, non è stata effettuata la raccolta del multimateriale, cosicché i sacchi pieni di plastica e alluminio giacciono sparsi per la strada ed i marciapiedi.

La scorsa settimana (Martedì 9 febbraio) è saltata la raccolta stradale della carta in gran parte del territorio comunale; il Comune, la sera - quando ormai tutti avevano già messo i mastelli fuori e le scatole di carta si spandevano in mezzo alle vie - ha avvisato sul proprio sito e sulla pagina Facebook che la raccolta sarebbe ormai avvenuta il giorno dopo.

Possiamo capire che il disservizio possa essere anche responsabilità dell’azienda di raccolta (Geofor), pagata con i soldi dei cittadini…

Ma chiediamo se è possibile che il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente non riescano a pretendere dall’Azienda Geofor di essere informati con preavviso degli eventuali disservizi, in modo da evitare che i cittadini espongano fuori i rifiuti… per poi vederli vergognosamente rimanere su strade e marciapiedi fino ai giorni successivi?

È questa la “grande efficienza” che l’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte va sbandierando ogni anno nella lettera che accompagna il pagamento della TARI?

Lista Santa Maria a Monte di Tutti e suoi Consiglieri Comunali