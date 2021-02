San Lorenzo, i residenti in difesa dei negozi di vicinato

Prosegue la campagna La Spesa del Fiorentino in difesa dei mercati e dei negozi di vicinato, promossa dal Consorzio del Mercato Centrale insieme agli under 40 di Firenze Regna. Questa volta a venire coinvolta è l’associazione Insieme per San Lorenzo. L’associazione, nata nel 2004 da un gruppo di residenti e operatori commerciali decisi a contribuire alla riqualificazione del quartiere di San Lorenzo, ha accolto con grande favore l’iniziativa che punta a valorizzare la spesa di vicinato e a saldare il legame tra gli abitanti e le botteghe del piano terra del Mercato Centrale. “Siamo molto felici – dichiara Anna D’Amico, presidente di Insieme per San Lorenzo - di poter diffondere tra i nostri soci la campagna La Spesa del Fiorentino. Crediamo sia l’occasione per dimostrare la nostra vicinanza agli esercenti del Mercato, che in questo anno difficile hanno rappresentato un punto di riferimento importante per la comunità. E pensiamo anche che la campagna sia un’opportunità offerta al quartiere di San Lorenzo per mostrare il suo volto migliore, quello della solidarietà e della cittadinanza attiva”. Così il gruppo di residenti di Insieme per San Lorenzo, da anni impegnati sul territorio sia sul fronte della solidarietà che del decoro, hanno deciso di dare un contributo concreto a un luogo denso di storia e di vita che, con le sue 100 botteghe, continua a tramandare di generazione in generazione tradizione e amore per il territorio e a difendere, nonostante le difficoltà, i produttori locali.

“Questa collaborazione ci riempie di orgoglio – spiega Massimo Manetti, presidente del Consorzio del Mercato Centrale -, siamo felici di rinnovare, attraverso questa campagna, l'amicizia che ci unisce all'associazione Insieme per San Lorenzo e di consolidare sempre di più il legame col territorio, il nostro quartiere e tutta la città”.

Per aderire alla campagna La Spesa del Fiorentino basta ritirare in uno dei bar del piano terra l’apposita card con la quale fare acquisti tra i banchi. Ad ogni spesa la bottega si impegna a mettere un timbro sulla tessera senza limite di importo. Al raggiungimento di 10 timbri, si ha diritto a una colazione gratuita con caffè o cappuccino e brioche in uno dei bar dello Storico Mercato Centrale.

Fonte: Ufficio stampa