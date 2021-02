Tenta furto su un mezzo della Croce Rossa, arrestato

Stava tentando di rubare in uno dei veicoli nella sede della Croce Rossa Italiana a Buggiano, ma una volante della polizia che passava di lì lo ha notato e dopo un breve tentativo di fuga lo ha arrestato. È accaduto nella notte di mercoledì. La volante, transitando in via della Stazione a Buggiano, ha sentito il rumore di un vetro che veniva infranto e subito dopo ha notato l'uomo, con il volto coperto da un passamontagna che si dava alla fuga salendo velocemente su un’auto. L'uomo è stato però bloccato poco dopo. Nell'auto aveva un martello da carpentiere e il passamontagna utilizzato poco prima, oltre un coltello a serramanico occultato nel vano porta oggetti. È stato danneggiato il finestrino di un Fiat Doblò dell'associazione, usato anche per il trasporto dei disabili.

L'uomo, R.A.F. le iniziali, 34enne di Altopascio con precedenti a carico, è stato condotto negli uffici del Commissariato per gli accertamenti del caso. Dopo le formalità di rito è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato, avendo commesso il fatto utilizzando un’arma impropria su un mezzo dedicato al pubblico servizio e con il volto travisato.

L’arrestato veniva messo a disposizione dell’A.G. che, nella mattinata di oggi, oltre a convalidare l’arresto disponeva nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Altopascio con obbligo di permanere nella propria abitazione dalle ore 19.00 alle ore 6.00.