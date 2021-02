Barriere di protezione sul ponte alla Vittoria Sp 15 Buggianese, via ai lavori

Hanno preso il via, i lavori di ripristino delle barriere di protezione sulla SP 15 Buggianese commissionati dalla Provincia di Pistoia ed affidati dall’ufficio viabilità alla ditta 2C per il rifacimento sia della barriera laterale in calcestruzzo danneggiata a seguito del sinistro stradale dei mesi scorsi che delle opere complementari del ponte stesso.

La barriera da ricostruire sarà realizzata in calcestruzzo e debolmente armata con barra in acciaio correnti. Data la particolare forma, che non permette una corretta esecuzione del lavoro gettando in opera il calcestruzzo, sono stati realizzati i due elementi di circa 2,5mt ciascuno in cantiere; e che saranno poi posizionati nei prossimi giorni ancorandoli alla struttura esistente.

Una volta completato il ripristino delle spallette, tutto il ponte sarà oggetto di una manutenzione che prevede come opera finale anche la tinteggiatura dello stesso ed anche il completo ripristino del pluviale di scolo che discende il ponte nuovo in direzione Chiesina Uzzanese.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese