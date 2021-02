Elezioni Altopascio, il centrodestra sostiene il candidato Marchetti

Nonostante le norme anticovid abbiano costretto a contenere gli ingressi e le presenze nella sala Mediateca di piazza Ospitalieri, tanto entusiasmo e nomi importanti del panorama politico locale e regionale hanno fatto da cornice alla presentazione ufficiale di Maurizio Marchetti alla carica di sindaco di Altopascio per le imminenti elezioni comunali.

Il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, la consigliera regionale della Lega Elisa Montemagni e l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi hanno spiegato i motivi della decisione di procedere uniti con la candidatura di Marchetti e il suo progetto politico amministrativo : la competenza, l’esperienza, il prestigio di Marchetti in un contesto in cui si deve ricostruire dalle macerie di 5 anni di amministrazione comunale che ha messo in evidenza tutti i limiti di questa maggioranza che non ha fatto quello che ha promesso e quello che ha fatto lo ha realizzato male. “Abbiamo tutti fatto un passo indietro, pur avendo potenziali candidati di grande livello, per farne dieci in avanti con una squadra molto forte e valida”.

Fra gli applausi, Maurizio Marchetti ha toccato i punti più importanti che o hanno spinto a candidarsi, cominciando con il ringraziare i presenti consiglieri comunali Francesco Fagni , Simone Marconi e Fabio Orlandi per il lavoro svolto sui banchi dell’opposizione. “La macchina comunale è distrutta, nessuna azienda, a parte una che tratta rifiuti pericolosi in centro abitato, è stata insediata a Altopascio, del programma elettorale è stato realizzato, a essere buoni, il 5%. I professionisti e la gente comune in questi giorni mi ha pregato di andare avanti. Insieme a diverse realtà civiche che presenteremo prossimamente, costruiremo un progetto politico-amministrativo che recuperi i tanti danni fatti da questa amministrazione comunale in cinque anni, in cui Altopascio è tornata indietro di decenni, sotto ogni profilo”.

Fonte: Ufficio stampa