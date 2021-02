Un salto da record per Larissa Iapichino che eguaglia la mamma Fiona May

Larissa Iapichino ha saltato 6,91 nel lungo agli Assoluti indoor 2021 di Ancona, eguagliando il record italiano indoor compiuto da Fiona May, sua mamma, nel 1998 a Valencia. Non solo record italiano però: infatti il salto della Iapichino, standard per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, rappresenta il record mondiale Under 20 indoor. A 18 anni Larissa, saltatrice delle Fiamme Gialle, raggiunge le imprese sportive della madre, conquistando record italiano e mondiale.

Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale: "Sarò orgoglioso di poterla incontrare e premiare"

Oggi l'azzurra ha saltato 6,91 metri agli Assoluti di Ancona, ha eguagliato il primato italiano assoluto di salto lungo indoor che l'1 marzo 1998 aveva stabilito sua mamma Fiona May e ha battuto il nuovo record mondiale indoor under 20 che apparteneva ad un'autentica leggenda dello sport: la tedesca dell'Est Heike Drechsler.

Larissa fa volare la Toscana e l'Italia ed è una grande emozione sapere che ci rappresenterà alle Olimpiadi di Tokyo! E, intanto, sarò davvero orgoglioso di poterla incontrare e premiare in Consiglio Regionale.

Dario Nardella, sindaco di Firenze: "Larissa Iapichino nella storia!"

"Ha eguagliato sua madre Fiona May col nuovo primato mondiale junior di salto in lungo. Una grande atleta fiorentina che dà entusiasmo e speranza a tanti giovani e al nostro Paese. Complimenti Larissa, continua così!" il commento del sindaco di Firenze su Twitter.

