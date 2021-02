Polizia Municipale Livorno, la Comandante precisa: "Nessun agente in quarantena"

In merito ad articoli in cui si parla di agenti della Polizia Municipale in quarantena dopo lo sgombero di un edificio, la Comandante Annalisa Maritan precisa che “gli agenti in questione non sono stati messi in quarantena, ma sono rimasti a casa un giorno a scopo precauzionale, in attesa dell’esito del tampone.

Come ormai noto uno straniero senza permesso di soggiorno che si trovava nell’edificio sugli Scali delle macine sgomberato, è risultato dal controllo essere fuggito da un centro COVID del nord Italia e, il 14 febbraio scorso questo soggetto risultava essere positivo. Non appena identificata, questa persona è stata sottoposta al tampone molecolare, e fortunatamente é risultata negativa. Proprio per questo motivo per gli agenti che hanno avuto contatti con lui non hanno avuto necessità quarantena anche se, per ulteriore precauzione, sono state sottoposte al tampone, risultato negativo. Si chiede pertanto di specificare nessun agente coinvolto nello sgombero è stato sottoposto a quarantena, in quanto il termine sta purtroppo creando allarmismo”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa