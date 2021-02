Quattro chili di marijuana in casa: un arresto a Pietrasanta

Ieri un 57enne è stato arrestato dai carabinieri di Marina di Pietrasanta per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'uomo, già sottoposto a detenzione domiciliare per altra causa, sono stati trovati oltre 2 chili di marijuana. In seguito, nei pressi di un rudere di pertinenza della stessa casa, sono stati rinvenuti altri 2 chili della sostanza stupefacente.

Per il 57enne è scattato l'arresto e, questa mattina, si è tenuto il processo per direttissima. L'uomo ha patteggiato due anni di reclusione ed è stato posto agli arresti domiciliari.