Ruba 300 euro di vestiti a Pisa, denunciata 28enne

Ieri pomeriggio una 28enne dell'Ecuador è stata denunciata per furto aggravato e false attestazioni sulla propria identità. Alle 15 a Pisa la volante della questura è giunta all'OVS di corso Italia per una segnalazione di una donna che aveva superato le barriere antitaccheggio senza pagare della merce. Con sé e nella borsa sono stati trovati 300 euro di capi d'abbigliamento. Inizialmente la donna ha tentato di dare false generalità per sviare gli accertamenti ma le impronte, che le erano state prese durante la richiesta di permesso di soggiorno, l'hanno inchiodata di fronte alla sua vera identità. È scattata la denuncia per la donna, regolare in Italia,e i vestiti sono stati restituiti al negozio.