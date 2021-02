Savino Del Bene, Brescia attende la quarta in classifica

Tre vittorie consecutive e il quarto posto ritrovato. La Savino Del Bene, reduce da un buon periodo di forma, aspetta la sfida d’andata dei quarti della CEV Champions League, in programma per mercoledì 24 febbraio. Prima della grande sfida europea però la formazione di Barbolini deve rimanere concentrata sul campionato e sulla sfida di domenica (17.00) in casa della Banca Valsabbina Millenium Brescia.

EX E PRECEDENTI

Non ci sono ex Savino Del Bene nelle fila di Brescia, come del resto nessuna giocatrice scandiccese ha giocato per la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Carocci ha infatti giocato in provincia di Brescia per una stagione e mezzo, ma vestendo i colori della Metalleghe Sanitars Montichiari.

Stefano Micoli, oggi coach di Brescia dopo essere subentrato ad Enrico Mazzola, ha fatto parte dello staff della Savino Del Bene, dove ha ricoperto il ruolo di vice allenatore dal 14 febbraio 2020 fino alla prematura conclusione della passata stagione.

Per quanto riguarda il bilancio dei precedenti, la Savino Del Bene vanta uno score di soli successi, avendo vinto tutte e 5 le sfide ufficiali disputate sino ad oggi. In questa stagione Brescia e Scandicci si sono già affrontate due volte: la prima in Supercoppa agosto, la seconda nella gara di campionato disputata lo scorso novembre e vinta 3-2 dalle ragazze di Barbolini.

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI

“Domani Brescia si giocherà con noi l’ultima speranza di permanenza in A1. Sarà sicuramente una partita più complessa rispetto a quella di mercoledì. Per loro vale tanto, noi abbiamo alcuni momenti dove facciamo errori però stiamo crescendo e migliorando.”

LE AVVERSARIE

La Banca Valsabbina Millenium Brescia ad oggi è il fanalino di coda della Serie A1, avendo raccolto appena 13 punti in 21 partite. Nell’ultima gara di campionato la formazione bresciana è però tornata al successo superando 3-1 Casalmaggiore e rompendo così una striscia di 13 sconfitte consecutive. Nel match di domenica la Brescia di coach Stefano Micoli dovrebbe puntare su di un 6+1 con Bechis al palleggio, Nicoletti da opposto, Jasper e Cvetnic in banda con Veglia e Berti da centrali. Parlangeli il libero.

IN TV

La partita fra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Savino Del Bene Scandicci sarà visibile su LVF, il canale ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile. La gara sarà inoltre visibile in replica su Tele Iride lunedì dalle 21.20.

Fonte: Savino Del Bene Volley