Senza mascherina inveisce contro la municipale in centro a Firenze: doppia multa

Nel pomeriggio di ieri (venerdì 19 febbraio 2021) il personale del Reparto antidegrado della Polizia municipale ha eseguito un fermo nei confronti di un cittadino straniero di 38 anni che stava bivaccando sotto le logge di piazza della Repubblica sporcando il suolo con alimenti e bevande e senza indossare la mascherina.

L’uomo si è rifiutato di consegnare i documenti, inveendo pubblicamente contro gli agenti con frasi oltraggiose ed offensive. A quel punto è stato accompagnato presso gli uffici della municipale per la sua identificazione e denunciato alla Procura della Repubblica per aver rifiutato di fornire le proprie generalità e per aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche multato per bivacco su suolo pubblico (160 euro) e per mancanza della mascherina (400 euro).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa