Servizio civile Anci Toscana, oltre 500 domande con il nuovo bando

Anci Toscana propone e i giovani rispondono. Per il nuovo bando di selezione 2021 del Servizio Civile Universale appena chiuso, i 90 posti offerti dai progetti di Anci su venti Comuni toscani hanno raccolto oltre 500 domande di candidatura.

La preferenza va ai progetti centrati su biblioteche, cultura e promozione del territorio, che hanno raccolto ben 248 richieste, quasi la metà del totale. Al secondo posto si collocano le attività educative, di supporto scolastico e per la prima infanzia, con 130 domande. Seguono i progetti sui servizi sociali e di facilitazione al cittadino (95 domande). Infine 29 giovani si sono candidati per un progetto sperimentale di economia civile e 20 per la protezione civile in Lunigiana.

Anci Toscana si colloca da quest’anno al primo posto tra gli enti pubblici della regione nella gestione di programmi e progetti di Servizio Civile Universale, che vedono partner di primo piano come Federsanità Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Dal 1 marzo si svolgeranno le selezioni (in modalità online). I nuovi progetti saranno avviati entro il mese di maggio.

