Questa mattina, intorno alle 11:30, i vigili del fuoco di Pontedera sono intervenuti in città in via Pisana, per incidente stradale. Per cause in corso di accertamento, un'automobile si era ribaltata su un fianco con una persona rimasta incastrata all'interno.

Il ferito è stato estratto e trasportato all'ospedale dalla Misericordia di Pontedera. Sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri.