Canottieri in Darsena Pisana, 180 atleti ai Nazionali

Per la prima volta nella nostra città, presso la Darsena pisana, lungo il canale dei Navicelli, oggi si sono svolte le gare nazionali di canottaggio a sedile fisso. In particolare si è svolta la gara nazionale di canottaggio a sedile fisso di fondo Trofeo Giancarlo Mariani e, nell'ambito di questa manifestazione, il Trofeo Renzo Baronti 4 di punta senior. Sono state disputate i 4000 metri x 4, i 2000 metri per singoli e doppi e la gara in voga in piedi (vip). Si sono sfidati 103 equipaggi in rappresentanza di 32 società, oltre 180 atleti per 32 gare. Il Trofeo Renzo Baronti è andato alla Società Muccarolo di Genova. (equipaggio, Melegari, Stia, Cerruti,Magranti, timoniere, Siracusa).

"La Navicelli non è soltanto cantieristica - ha detto, a margine della manifestazione, il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai - ma anche sport e cultura. E' sport grazie a questa bella manifestazione e cultura perchè nei prossimi mesi estivi, pandemia permettendo, proprio qui saranno organizzati su una piattaforma galleggiante, spettacoli teatrali e musicali".

Tra i presenti.oltre allo stesso Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, l'amministratore unico della navicelli spa, Salvatore Pisano e il Presidente nazionale della Federazione italiana canottaggio a sedile fisso, Marco Mugnani.

Questa manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Pisa, Vigili del fuoco, M. Billi di Pisa, Navicelli spa e dalla stessa Federazione Nazionale di canottaggio a sedile fisso.

Fonte: Consiglio comunale di Pisa - Ufficio stampa