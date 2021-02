Covid Fucecchio, il sindaco: "Situazione preoccupante, ospedali a rischio affanno"

Nonostante a Fucecchio questa settimana si sia registrata una leggera flessione di nuove positività al Covid (47 contro i 62 della settimana scorsa), non c'è spazio per l'ottimismo nelle parole del sindaco Alessio Spinelli.

"La situazione in tutta la Toscana - dice - è in costante peggioramento e i comuni della nostra zona registrano numeri decisamente alti. I singoli dati settimanali non devono ingannare, occorre una lettura complessiva della situazione. A Fucecchio in 20 giorni di febbraio abbiamo avuto quasi il doppio dei casi (151) rispetto al totale di gennaio (89). L'indice RT in Toscana è risalito ben oltre l'1 e rischiamo di avere numeri da zona rossa già nei prossimi giorni.

Purtroppo questa situazione si sta ripercuotendo anche sugli accessi agli ospedali con il rischio concreto di veder tornare le nostre strutture sanitarie in affanno. Occorre la massima prudenza, invito tutti i cittadini a rispettare scrupolosamente le indicazioni anti contagio: è veramente da sciocchi mettere a rischio la propria salute e quelle dei propri cari adesso che siamo ad un passo dal ricevere il vaccino tutti quanti".