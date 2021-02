Dona un pasto, sostieni un ristorante di Scandicci

Una raccolta fondi di Humanitas Scandicci per aiutare le famiglie in difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria, e al tempo stesso per sostenere la categoria economica dei ristoratori. “Dona un pasto, sostieni un ristorante” è il nome dell’iniziativa presentata dal Presidente dell’associazione Filippo Lotti assieme all’assessore alle Politiche sociali e allo Sviluppo economico Andrea Franceschi venerdì 19 febbraio 2021. Grazie a questo progetto i cittadini possono contribuire donando pasti ad Humanitas Scandicci tramite un portale dedicato: le donazioni fatte andranno interamente a sostenere un ristorante aderente all’iniziativa, mentre i pasti cucinati saranno destinati a famiglie che ne hanno bisogno. I ristoranti del territorio che hanno aderito sono già sette, ma l’iniziativa è appena partita e la partecipazione è aperta alle attività che via via si rendono disponibili. La raccolta fondi di “Dona un pasto, sostieni un ristorante” è già partita, mentre le domeniche solidali in cui sarà fatta la distribuzione dei pasti inizieranno a marzo.