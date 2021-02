Evade dai domiciliari e ruba un'auto, denunciato con la compagna

I Carabinieri di Larciano hanno invece denunciato una coppia residente a Larciano, lui 33enne pistoiese e lei 27enne pesciatina.

L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e per stupefacenti, era evaso dagli stessi una notte di dicembre ed aveva rubato una Fiat Panda parcheggiata vicino alla sua abitazione, vettura che veniva poi abbandonata in Fucecchio.

I militari hanno trovato oggetti personali che hanno permesso di risalire all’uomo. Nel tentativo di scagionare il compagno la donna denunciava falsamente il furto di tali oggetti rendendosi pertanto responsabile di favoreggiamento e simulazione di reato mentre l’uomo dovrà rispondere sia dell’evasione che del furto della vettura.