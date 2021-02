Infortunio sulla Calvana, soccorsa 40enne in nottata

Si è concluso in nottata l'intervento di recupero che ieri sera ha coinvolto i tecnici del Soccorso Alpino sul Monte Calvana (PO).

Attivata dal 118 una squadra della Stazione Monte Falterona è partita alla volta di Chiesino di Cavagliano, sulle pendici meridionali della Calvana, per un'escursionista infortunata.

La donna (40 anni circa) era con il marito quando è caduta riportando un trauma ad un arto inferiore.

Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, hanno raggiunto e messo in barella l'infortunata per trasportarla a spalla fino ai mezzi, da lì è stata poi accompagnata fino all'ambulanza per l'ospedalizzazione.