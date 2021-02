Meloni risponde: "Dopo le acccuse solidarietà da Draghi. A Gozzini non voglio dire niente"

"Mi ha chiamato Draghi per esprimere solidarietà. Da parte di tutti i colleghi c'è stata una trasversalità straordinaria. Anche l'Università di Siena mi ha chiamato". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, vittima di pesanti offese da parte del professore Giovanni Gozzini sull'emittente Controradio. Meloni ha fatto queste dichiarazioni in collegamento telefonico con "Domenica Live - non è la d'Urso" su Canale 5.

Su Gozzin ha detto: "Io non voglio dirgli niente, immagino che neanche lui abbia passato una bella giornata e mi basta questo, ognuno si assume la responsabilità delle proprie scelte. Al rettore di Siena, che mi ha chiamata, ho detto: per me la vicenda si chiude qua. Forse è il professore che dovrà dire qualcosa di più. Il problema è suo non mio".