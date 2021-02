Un 45enne escursionista è morto questa mattina dopo essere precipitato da un sentiero sulle Apuane. L'uomo era in compagnia di altri escursionisti sul monte Tambura. Il massese è deceduto dopo essere precipitato per 400 metri nel sentiero Cai via Vandelli, zona Rescello.

Chianti sul posto soccorso alpino ed elisoccorso, ma l'uomo era già deceduto. La salma è in corso di recupero.