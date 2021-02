Picchia e insulta la moglie di fronte ai figli, denunciato 48enne in Valdinievole

I carabinieri della stazione di Buggiano hanno denunciato un pesciatino 48enne residente a Buggiano, già noto alle Forze dell’Ordine, per aver più volte aggredito fisicamente e verbalmente la propria consorte 47enne anche in presenza dei figli minori (il più piccolo di 9 anni) , con l’ultimo episodio risalente al 18 febbraio ove la vittima riportava lesioni e doveva ricorrere alle cure del Pronto Soccorso permettendo ai militari di apprendere la situazione in cui da tempo viveva e di poterla quindi aiutare.