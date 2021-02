Roberto Bagnoli nuovo presidente Aned Empolese Valdelsa

Il dottor Roberto Bagnoli è il nuovo presidente della sezione Empolese-Valdelsa dell'Associazione nazionale ex deportati. Lo ha nominato il nuovo Consiglio direttivo eletto dai soci attraverso una votazione che si è tenuta via mail a causa della zona arancione in cui ci troviamo. Medico, ex presidente del Consiglio Comunale di Empoli e socio ormai da molti anni, Roberto Bagnoli succede ad Alberto Michelucci che ha guidato la sezione negli ultimi due anni.

Del nuovo direttivo fanno parte: Gianni Bagnoli, Roberto Bagnoli, Franco Castellani, Marinella Catagni, Rossella Dei, Raffaele Donati, Nadia Frizzi, Marco Mainardi, Sandra Maionchi, Alessio Mantellassi, Nadia Meacci, Alberto Michelucci, Franco Nardini, Vittorio Nencioni. Nilo Frediani è consigliere onorario. Nella prima riunione che si è svolta in modalità telematica, oltre alla nomina del presidente, Alberto Michelucci è stato confermato nel ruolo di tesoriere mentre le altre cariche saranno decise nella prossima riunione.

L'Associazione ringrazia tutti i soci che hanno votato in gran numero, a dimostrazione del grande senso di appartenenza che è da sempre una delle caratteristiche della nostra sezione.

Fonte: Aned Empolese Valdelsa