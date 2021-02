Screening a tappeto a Capraia e Limite, anche il sindaco si fa il tampone

L'operazione Territori sicuri è giunta anche a Capraia e Limite, con una campagna di screening a tappeto per scovare eventuali contagiati da coronavirus.

Al tampone ieri mattina si è sottoposto anche il sindaco Alessandro Giunti: "Volevo fare alcune precisazioni per evitare equivoci: trattandosi di tampone volontario, senza prescrizione medica, non è necessario attendere il risultato per svolgere le normali attività scolastiche e lavorative. Le risposte saranno visibili sul portale "referti tamponi" accedendo con i vostri dati oppure attraverso il vostro fascicolo sanitario elettronico. Si conferma che vengono eseguiti test molecolari, decisione presa durante l'ultimo incontro organizzativo".

Oggi, domenica 21, si è tenuto il secondo e ultimo giorno di screening e le prenotazioni sono chiuse.