Transfobia, commento offensivo di Barsanti (CasaPound) verso atleta medaglia d'oro

Il consigliere comunale di Casa Pound a Lucca, ha condiviso sul proprio profilo Facebook un post transfobico contro l'atleta trans Lauren Hubbard (vincitrice di due medaglie d'oro nei campionati mondiali di sollevamento peso), aggiungendo un commento da bar altrettanto offensivo e greve.

Ma non è tutto.I commenti al post dei suoi amici, sono pieni di insulti contro Lauren e le donne trans.

È molto grave che chi ricopre un ruolo pubblico - in questo caso un incarico istituzionale - fomenti tramite i propri profili social discriminazione e violenza. Non ci stupiamo però, visto che il soggetto in questione in passato ha frequentato "brave persone" come Gianluca Casseri, militante di Casa Pound che, nel 2011, uccise a Firenze a colpi di pistola due ragazzi senegalesi e ne ferì gravemente un terzo (in rete sono reperibili molte foto che li ritraggono insieme, a due banchetti di Casa Pound) e, nel 2015, è stato rinviato a giudizio per rissa aggravata e sottoposto all'obbligo di dimora.

A questa brillante curriculum vitae, si aggiungono gli insulti transfobici di oggi che, insieme al resto, delineano perfettamente la statura del personaggio.

Alcuni mesi fa scendemmo in piazza per difendere il ddl Zan dagli attacchi scriteriati e privi di argomentazioni del Vescovo di Lucca che arrivò ad ospitare esponenti di spicco del Family Day e della peggiore destra conservatrice. Destra che è tornata a più riprese ad attaccare il ddl Zan e che continua a non accettare minimamente qualsiasi forma di progresso sul piano dei diritti lgbt e che, anzi, non perde mai occasione per manifestare senza ritegno tutto il suo razzismo, il suo sessismo e la sua omotransfobia. Quest'ultimo episodio dimostra quanta sia necessaria l'approvazione definitiva e in tempi rapidi di una legge contro le aggressione fisiche e verbali ai danni delle persone lgbt.

Fonte: Potere al Popolo Lucca