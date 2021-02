Amministrative, Sinistra Civica Ecologista: "Unità tra Pd, Movimento 5 Stelle e sinistra"

Le elezioni amministrative di primavera di avvicinano e anche in Toscana saranno 25 i Comuni che andranno al voto, fra cui un capoluogo di provincia (Grosseto) e un Comune di quasi 50.000 abitanti (Sesto Fiorentino).

Sinistra Civica Ecologista conferma il suo impegno politico per unire la sinistra che vuole misurarsi con il governo delle comunità locali, e per presentare ai cittadini toscani programmi, candidati e alleanze serie e credibili.

Sinistra Civica Ecologista è nata alle scorse elezioni regionali con l’obiettivo di contribuire a battere la destra e con l’impegno di rinnovare – nel segno rosso-verde dell’uguaglianza sociale e dell’ecologismo – la capacità e la qualità del governo dei progressisti. In quella campagna elettorale siamo stati con la sola forza delle nostre idee e dei nostri programmi, e da lì è partito un lavoro impegnativo per affrontare le scadenze più importanti per il futuro della Toscana. Ci stiamo organizzando e consolidando sul territorio e daremo dovunque il nostro contributo per costruire in occasione delle prossime elezioni comunali programmi e alleanze innovativi, puntando a comporre il massimo di unità possibile tra Pd, Movimento 5 Stelle e altre forze e realtà associative della sinistra e del centrosinistra. Questa è la strada più forte per rendere credibile e vincente la proposta dei progressisti per il governo delle comunità locali.

Fonte: Sinistra Civica Ecologista