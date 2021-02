Bilancio 2021, il Comune di San Miniato sigla l'accordo con i sindacati

Le parti hanno preso atto della necessaria rimodulazione del bilancio, dovuto all'emergenza sanitaria che ha condizionato in larga parte le scelte dell'amministrazione. Nonostante la riduzione delle entrate, è stata apprezzata la scelta dell'amministrazione comunale di portare avanti politiche di contrasto all'evasione fiscale (Imu e Tasi) e di non andare ad aumentare la pressione fiscale. “La legge di bilancio recentemente approvata, consente ai Comuni, a partire dal bilancio 2021, di poter usufruire di una serie di agevolazioni – spiegano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore Giulia Profeti -. Abbiamo comunque deciso di lasciare invariate le imposte e i servizi a domanda individuale, confermando come priorità i servizi educativi, scolastici e i servizi sociali”.

E' stata aumentata la fascia di esenzione totale in materia di addizionale Irpef, da 11.500 a 12.000 euro, per redditi dipendenti e pensioni. “Ciò si è reso possibile grazie all'opera di riduzione dell'indebitamento da mutui portata avanti in questi anni, oltre ad una rivisitazione generale delle spese – proseguono i due amministratori -. Per l’Imu sono state confermate tutte le aliquote ad eccezione delle seconde abitazioni locate a canone non concordato (10,6 per mille) e delle aree edificabili (9,6 per mille)”.