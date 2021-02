Cadaveri nelle valigie, i Ris di Roma chiamati per estrarre dna dai reperti

Sulla vicenda dei coniugi ritrovati a pezzi all'interno delle valigie abbandonate nei campi tra la Fi-Pi-Li e il carcere di Sollicciano, il Ris di Roma effettuerà degli esami per estrapolare delle sequenze di Dna dalle tracce biologiche per comparare successivamente queste sequenze con il dna degli indagati. Questi ultimi sono il figlio della coppia, Taulant Pasho, la ex Elona Kalesha e il fratello minore di quest'ultima Denis.

L'incarico è stato affidato dalla procura di Firenze e all'esame parteciperanno i consulenti nominati da ambo le parti in causa.La pm Ornella Galeotti ha affidato l'incarico. I tamponi da cui si provvederà all'estrazione del Dna sono stati effettuati sulle valigie dove erano nascosti i corpi e nell'abitazione di via Felice Fontana, dove potrebbe essere avvenuto l'omicidio nel 2015.

