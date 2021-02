Canoa velocità, la nuova stagione al debutto il 6 marzo a Firenze

Condizionato dall’andamento della pandemia, sta per cominciare un nuovo anno di competizioni per la canoa italiana.

Prenderà il via qui a Firenze la nuova stagione agonistica 2021, con i Campionati Italiani di Maratona che si svolgeranno nel weekend del 6 e 7 marzo. Federcanoa si è affidata nuovamente alla Canottieri Comunali Firenze dopo la prova dimostrata a ottobre scorso, quando la società gigliata è stata in grado di organizzare due giorni di competizioni rispettando i protocolli Covid e mantenendo in sicurezza atleti, staff e accompagnatori.

“Ai campionati italiani di Firenze - spiega l’allenatore della squadra di canoa velocità Marco Guazzini - parteciperanno tutti gli atleti della CCF ma gli occhi saranno puntati sui due specialisti Matteo Graziani e Giovanni Bandini, il primo attualmente campione in carica con la vittoria tra i Senior nel 2020”.

A Torino nel mese di marzo si svolgerà una gara internazionale, ancora di maratona, ma alla quale per la Comunali parteciperanno solo Graziani e Bandini.

“Nel mese di aprile a Milano - prosegue Guazzini - si terranno le gare di selezione nazionale, con la selezione dei senior che interessa gli atleti che andranno alle qualificazioni olimpiche. Tra questi c’è anche Tommaso Freschi, canoista nato e cresciuto qui da noi fino al passaggio alla squadra delle Fiamme Gialle”.

In quei giorni si disputeranno anche le gare di selezione e indicative per Under23 e Junior. Il terzo giorno invece si terranno i campionati italiani di fondo per tutte le categorie.

A fine aprile, ancora a Milano, sarà la volta delle gare internazionali e indicative, nelle quali scenderanno in acqua tutti gli atleti italiani più forti e dove la competizione sarà altissima.

Nel mese di maggio ci saranno le qualificazioni olimpiche; dopo di queste, ai primi di giugno a Castel Gandolfo, via alle gare di selezione per la nazionale per le categorie Ragazzi, Junior e Under 23.

Il calendario prevede poi gare internazionali ad Auronzo di Cadore all’inizio di luglio, a fine luglio il campionato italiano di società a Revine e infine i Campionato Italiani a Milano nei giorni del 28, 29 e 30 agosto.

Nei mesi di luglio e agosto si terranno numerose gare interregionali e a settembre la classica manifestazione nazionale dedicata ai giovanissimi della canoa, sul lago di Caldonazzo, con il Canoagiovani 2021.

“Nella squadra che alleno - commenta Marco Guazzini - ci sono i due senior Matteo Graziani e Giovanni Bandini. Poi c’è Guido Conciarelli, che sta andando molto bene e si merita di tornare in nazionale ma che, nella categoria Under23, ha un lotto di avversari davvero notevole. In categoria Ragazzi ci sono i pluricampioni italiani Niccolò Biondo e Andrea Biagini, che quest’anno faranno anche le selezioni in categoria Junior visto che vanno davvero molto forte. Ci sono Luca Cantori e i nuovi arrivati Michele Sandrucci e Niccolò Bassilichi. Daniele Bolun e Fausto Veggi, che fanno parte della squadra di slalom, si allenano anche con noi e parteciperanno ad alcune gare di velocità con un K4 Ragazzi che ha buone potenzialità.

Spero che tutto possa andare per il meglio - conclude Guazzini - e che le gare che sono in programma si riesca a farle, perché un’altra annata come quella scorsa metterebbe in grandi difficoltà lo sport della canoa italiana, dagli atleti agli allenatori fino alle società”.

Fonte: Ufficio Stampa