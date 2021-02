Domenico Cassina confermato presidente di FederScherma Toscana

Domenico Cassina è stato riconfermato alla presidenza del Comitato regionale FederScherma Toscana. Nell’Assemblea elettiva tenutasi ieri, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, presso il Circolo della Scherma Roberto Raggetti, a Firenze, il presidente uscente ha superato lo sfidante Roberto Tarfano.

Eletti anche i consiglieri Susi Burgalassi, Faustino Colombo e Valeria Pappalardo in rappresentanza delle società affiliate, Gianfranco Di Summa in quota atleti e Alessandro Nespoli per la componente dei tecnici.

A due anni di distanza dalla prima elezione, quando raccolse il testimone da Edoardo Morini, Domenico Cassina sarà dunque chiamato a guidare il Comitato regionale FederScherma Toscana anche per il prossimo quadriennio. “Sono felice per il risultato e orgoglioso di un’investitura così prestigiosa per la seconda volta consecutiva. La competizione elettorale è stata combattuta ma ovviamente, al di là dello slogan, sarò nei fatti il presidente di tutti e insieme al nuovo Consiglio mi metterò subito a lavoro per raccogliere le istanze del territorio, continuando nel lavoro svolto fino ad oggi e provando a fare ancor più, in un clima di collaborazione tra tutte le componenti”, le prime parole nel neo rieletto presidente Cassina.

“La Toscana – conclude – è una regione dalla straordinaria tradizione schermistica e dalle potenzialità enormi. Saranno i nostri punti di forma per una fase, quella della ripartenza dopo lo stop per l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, che non sarà semplice ma che abbiamo già avviato e vogliamo portare avanti nel miglior modo possibile”.

Fonte: Federscherma Toscana