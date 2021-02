'Facciamo luce sul teatro', il Maggio Musicale Fiorentino aderisce alla manifestazione

Alle 20.15 del 22 febbraio 2021 per aderire alla mobilitazione “Facciamo luce sul teatro”, il sovrintendente del Teatro del Maggio Alexander Pereira, con l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi, saranno davanti alle porte del foyer aperte per questa occasione, come se accogliessero il pubblico in teatro.

Accompagneranno poi simbolicamente il pubblico nella grande sala vuota dove, sul palcoscenico, due artisti dell’Accademia del Maggio, il soprano Rosalía Cid e il baritono Francesco Samuele Venuti, accompagnati al pianoforte da Lorenzo Masoni anche lui dell’Accademia del Maggio, canteranno due brani mozartiani “Aprite un po' quegli occhi”, da Le nozze di Figaro e “Là ci darem la mano”, da Don Giovanni.

