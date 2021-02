Larissa Iapichino da record: "Non ho ancora metabolizzato"

È arrivato tutto in fretta, per questo l'atleta toscana Larissa Iapichino afferma di non aver ancora metabolizzato quanto accaduto sabato 20 febbraio, quando ha eguagliato la madre Fiona May stabilendo il nuovo record del mondo under 20 indoor di salto in lungo. "Mi sembra ancora assurdo- racconta-. Sono onorata anche di aver portato in qualche modo il nome della nostra città in alto e spero di poter continuare a farlo". Larissa Iapichino è intervenuta in Consiglio comunale a Firenze, invitata dall'assessore allo sport Cosimo Guccione. "Il record del mondo - ha aggiunto Iapichino - è tantissima roba così come eguagliare il record italiano che apparteneva a mia mamma. Le componenti che mi hanno fatto raggiungere questo obiettivo sono tutto l'impegno che ci ho messo io, che ci ha messo il mio tecnico ma anche la mia società". Il sindaco Dario Nardella, via twitter, ha rinnovato i suoi complimenti a Larissa a cui "dimostriamo la nostra stima e la nostra riconoscenza. E le portiamo i complimenti di tutta Firenze per il risultato storico che ha ottenuto. Brava".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa