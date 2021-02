Lega: "La maggioranza ha deciso di alienare una porzione del piazzale Michelangelo"

“Non comprendiamo la scelta della maggioranza che ha scelto di inserire nell’elenco dei beni alienabili l’ex Dancing Verde Luna, attuale Flò, con annessa una porzione di terreno per un ettaro di verde, all’interno del quale sono presenti tutti i locali di servizio dell’ex Campeggio Michelangelo. Una scelta – commenta il vice presidente del Consiglio comunale ed esponente del gruppo Lega – che ci vede fortemente contrari e ci lascia decisamente esterrefatti. Come ci è stato anche segnalato da un comitato che ha a cuore questa parte importante e famosa della città è inammissibile che una parte della collina di proprietà pubblica, di rara bellezza e con un affaccio strepitoso su Firenze, possa essere “alienata” come se fosse un bene improduttivo. È sono a conoscenza della potenzialità che ha tale bene. Abbiamo provato con un emendamento al bilancio – aggiunge Emanuele Cocollini – di far ragionare questa maggioranza chiedendo di togliere questa porzione della città a possibili speculazioni di privati. Vigileremo sulle prossime mosse di questa maggioranza anche perché in quella parte di Firenze si prevedeva la realizzazione di un parco pubblico dedicato al poeta Mario Luzi, di cui è contemplata la realizzazione alla scadenza del contratto di affitto prevista per il prossimo mese di ottobre. Alienare questo territorio significa recare offesa alla memoria di uno dei maggiori esponenti della recente cultura fiorentina”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa