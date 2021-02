Montespertoli, arrivano i rallentatori in via Pacinotti

Il sindaco di Montespertoli annuncia: "in un'assemblea con la frazione di Montagnana di più di un anno fa ci eravamo impegnati a installare dei rallentatori in via Pacinotti.

Purtroppo quella via, che percorre uno dei versanti più belli del nostro territorio, è vista da molti come un bypass per arrivare alle scuole e questo è diventato nel tempo un problema di sicurezza stradale.

Con un po' di ritardo sulla tabella di marcia siamo riusciti finalmente a completare il lavoro e a mettere tre dossi lungo tutta la via, con relativa segnaletica.

Ciò non toglie si possa fare poco contro l'incoscienza della gente che guida in maniera sconsiderata, e per questo stiamo intensificando anche i controlli da parte della Polizia Municipale".