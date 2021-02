Nasce a Pistoia un tavolo operativo sulle marginalità sociali

Si rende noto che, su iniziativa del Prefetto di Pistoia, Gerlando Iorio, è nato a Pistoia un tavolo operativo sulle marginalità sociali.

Oltre alla Prefettura, fanno parte di questo gruppo di lavoro anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e le Società della Salute di Pistoia e della Valdinievole.

Fin dai primi incontri, sono emerse le criticità più rilevanti nella nostra realtà sociale. Gli interventi prioritari avranno lo scopo di reperire soluzioni contro il disagio abitativo (che si aggraverà per gli imminenti sfratti). Saranno studiate soluzioni anche attraverso la riconversione in social housing di immobili sfitti e confiscati alle mafie. Saranno poi studiate forme di supporto a favore di famiglie economicamente svantaggiate; saranno attivati percorsi di contrasto all’abbandono scolastico e all’esclusione sociale negli adolescenti, attraverso l’offerta di occasioni di partecipazione attiva alla vita della comunità dedicate ai minorenni. Saranno infine previsti interventi di sostegno a favore di piccoli imprenditori.

In particolare, in questa prima fase dell’iniziativa, si costituirà una rete di cooperazione sociale operativa tra i vari enti protagonisti e verranno condivisi i risultati emersi da un’indagine svolta sul territorio della provincia, su iniziativa della Fondazione, da parte di Sinloc Spa, una società con ampia esperienza di supporto allo sviluppo locale. Tale indagine, infatti, individua una serie di potenziali programmi e progetti attivabili nel territorio di Pistoia nei prossimi anni, identificati come prioritari in risposta ai principali bisogni.

Fonte: Fondazione Caript