Opere dal Comunale al Teatro del Maggio, arriva il trasferimento

“Finalmente siamo arrivati al trasferimento delle opere d'arte dall’ex teatro Comunale di Via Corso Italia al Parco della Musica, teatro del Maggio Musicale Fiorentino. In tanti si sono adoperati per arrivare a questo atteso trasferimento", ha spiegato la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani che ha presentato un question time al quale ha risposto l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi.

Insieme al dirigente delle belle arti e della fabbrica di Palazzo vecchi, dott. Giorgio Caselli in questi anni abbiamo seguito il piano per la loro nuova collocazione, rispondendo anche all'attenzione del Gruppo Donatello. Si tratta di alcune maschere ma anche di un affresco che troveranno posto nel nuovo teatro del Maggio Musicale Fiorentino, come ha riferito e confermato l’assessore Sacchi. Il trasferimento è avvenuto proprio negli ultimi giorni di febbraio, ivi compreso l’affresco di Gianni Vagnetti proveniente dalla sede del coro dell’ex teatro. Adesso si provvederà all'allestimento delle opere nei nuovi spazi, in particolare nel nuovo auditorium.

L’amministrazione con la Fondazione Maggio Musicale e la nuova soprintendenza sta attuando un programma complessivo all’interno dei nuovi ambienti del teatro per farne un luogo dove, non solo dove si fa cultura, ma anche una moderna galleria d'arte. Attraverso la commissione cultura nella passata consiliatura e poi direttamente in Consiglio comunale – ha aggiunto la vice presidente Maria Federica Giuliani – non è mai mancata l'attenzione e la sollecitazione per il loro trasferimento. Abbiamo seguito questo complesso lavoro che ha richiesto un grande impegno sia tecnico che economico. Non è stato facile, in particolare dover rimuovere l’affresco ed attendiamo con gioia la nuova collocazione che andrà ad arricchire il nuovo teatro del Maggio Musicale Fiorentino e speriamo di poterlo ammirare quanto prima”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa