Paolo Minuto è il nuovo direttore artistivo di ValdarnoCinema

Paolo Minuto, docente di Storia del Cinema italiano all’Università per stranieri di Reggio Calabria, è titolare di Cineclub Internazionale Distribuzione, già presidente della FICC – Federazione dei Circoli del Cinema e della IFFS - Federazione Internazionale dei Circoli del Cinema. È collaboratore di Diari di Cineclub. Paolo Minuto, che aveva già diretto la 37a edizione del Festival, ha illustrato al Comitato Organizzatore del Festival il suo progetto di accessibilità culturale aperto a un vasto pubblico, puntando anche su un'attività permanente di formazione, da tenersi tra un'edizione e la successiva, basandosi sulla collaborazione del cineclub Sangiovannese. Il cineclub locale ha espresso disponibilità in tal senso e ha ricevuto il ringraziamento di Paolo Minuto. L'idea progettuale, da approfondire nelle prossime settimane, ha trovato la massima condivisione. Paolo Minuto ha anche ringraziato per l’ottimo risultato conseguito dal suo predecessore Roberto Chiesi nella precedente edizione, ancora più meritorio in quanto l'edizione si è svolta in una situazione molto difficile a causa della pandemia, senza dimenticare di ringraziare l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Valentina Vadi e l'assessore alla cultura Fabio Franchi per il sostegno dato al festival.