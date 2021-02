In quarantena 180 bambini della Sturiale di Certaldo

Ben 180 bambini sono stati messi in quarantena dopo il caso di due membri del personale scolastico della 'Sturiale' di Certaldo, una collaboratrice e un'educatrice, sono state messe in quarantena. A darne notizia il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, che commenta la cosa durante una diretta Facebook. La collaboratrice scolastica, secondo quanto spiegato, era entrata in contatto con praticamente tutti i bambini. Li accompagnava in bagno, li portava in classe all'ora dell'entrata della scuola e li cambiava se necessario.