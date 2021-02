Recovery Fund e gestione rifiuti: il sindaco Salvetti a Parma con Pizzarotti

Livorno e Parma insieme per scambiarsi informazioni di buone pratiche e arricchire il proprio bagaglio di conoscenze per una amministrazione migliore della cosa pubblica.

Questa mattina il sindaco Luca Salvetti insieme agli assessori Ferroni, Simoncini e Cepparello e con l’amministratore unico di Aamps Raphael Rossi ha incontrato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti con l’assessora all’ambiente Tiziana Benassi.

Nella città ducale il tema principale è stato quello legato al sistema di raccolta rifiuti.

In questo caso Parma già da diversi anni applica soluzione ad ottima resa come la tariffazione puntuale e un porta a porta che ha permesso belle performance nei livelli di differenziata. Livorno, prendendo spunto da queste “best practice”, punta a modificare e migliorare il proprio sistema per favorire la gestione complessiva e aiutare i cittadini con un servizio più intelligente.

Nell’incontro in Emilia il sindaco Pizzarotti ha voluto invece conoscere il lavoro del comune di Livorno sul Recovery fund e le progettualità del nostro territorio inserite in un dossier che è già sui tavoli dei ministri del governo Draghi che si occuperanno dei fondi europei.

“Una giornata ricca di spunti – ha detto il sindaco Salvetti – nella quale abbiamo visto da vicino, insieme con i dirigenti e i tecnici di Aamps, alcune soluzioni relative alla raccolta dei rifiuti da applicare anche sul nostro territorio. Contemporaneamente con il sindaco Pizzarotti abbiamo affrontato diverse altre questioni strategiche per la buona amministrazione pubblica e per la grande occasione del Recovery fund. Confrontarsi con gli altri e tessere una rete di rapporti con realtà importanti è essenziale per migliorare e migliorarci”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa